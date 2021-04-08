869 إصابة جديدة و27 وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 12:42 مساء
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 869 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى 664 حالة شفاء و27 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «374»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الأربعاء، 5686 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 4817 عينة وإيجابية 869 عينة موزعة بواقع 562 حالة جديدة و307 مخالطين، وكانت نسبة الحالات الموجبة إلى إجمالي العينات المفحوصة 15.3%.

وتوزعت العينات المفحوصة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (921 عينة)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (2100)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (409)، ومختبر المركز المرجعي زليتن (166)، ومختبر فرع المركز الوطني سبها (69)، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد (71)، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق (9)، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية (86)، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (700).

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا (31)، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة (5)، ومختبر فرع المركز الوطني سرت (48)، ومختبر بلدية سوق الجمعة (178)، ومختبر مصحة النفط طرابلس (10)، ومختبر خلية الطب البشري جامعة طرابلس (282)، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة (88)، ومختبر مركز مصراتة الطبي (155)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (358).

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 166 ألفًا و156 حالة بينها 11504 نشطة، و151 ألفًا و853 شفاء، فيما توفي 2799 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس من العام الماضي.

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