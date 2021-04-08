أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق الشمال أجواء باردة نسبيا اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تعرض بعض المناطق اليوم إلى رياح نشطة أحيانا.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم وصباح الغد، مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

تتكاثر السحب مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب خفيف هده الليلة وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، بينما تكون على جالو والجغبوب بين 28 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتكون بداية نهار اليوم جنوبية غربية على مناطق سبها ومرزق والقطرون وأوباري، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية على الجفرة وغدامس والحمادة، وبين 35 و37 درجة مئوية على باقي المناطق.