مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد يبحث الاستعدادات لاستحقاق 24 ديسمبر

اجتماع مسؤولي مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)

ناقش رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد، المستشار الفيتوري الهادي، اليوم الأربعاء، مع مديري ورؤساء الأقسام التابعة للمكتب الاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال عضو المكتب الإعلامي بمكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تطرق إلى مدى جاهزية المكتب للاستحقاق الانتخابي المقبل وتحديد الاحتياجات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية بالمدينة.

وذكر زبيدة أن مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد ينظم عدد من الورش والندوات والمحاضرات عن أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم لتوعية المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم الانتخابية.