مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد يبحث الاستعدادات لاستحقاق 24 ديسمبر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 07 أبريل 2021, 06:49 مساء
اجتماع مسؤولي مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد. (الإنترنت)

ناقش رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد، المستشار الفيتوري الهادي، اليوم الأربعاء، مع مديري ورؤساء الأقسام التابعة للمكتب الاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال عضو المكتب الإعلامي بمكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع تطرق إلى مدى جاهزية المكتب للاستحقاق الانتخابي المقبل وتحديد الاحتياجات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية بالمدينة.

وذكر زبيدة أن مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد ينظم عدد من الورش والندوات والمحاضرات عن أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم لتوعية المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملك عبد الله الثاني يوجه رسالة للشعب الأردني الأربعاء
دولى
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»
ليبيا
ريال مدريد يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب ليفربول
رياضة عالمية
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزير العمل ضيف «هذا المساء» على قناة «الوسط»