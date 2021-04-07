رئيس وزراء الكويت يستقبل الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 12:23 مساء
رئيس وزراء الكويت يستقبل الدبيبة، 7 أبريل 2021. (كونا)

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح، في قصر «بيان»، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي بدأ صباحًا زيارة رسمية إلى الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بإجراء مراسم استقبال رسمية للدبيبة؛ حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي، ومحافظ العاصمة رئيس بعثة الشرف المرافقة طلال خالد الأحمد الصباح، وكبار قادة الجيش، والشرطة، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي، وسفيرا البلدين.

رئيس وزراء الكويت يستقبل الدبيبة، 7 أبريل 2021. (كونا)
رئيس وزراء الكويت يستقبل الدبيبة، 7 أبريل 2021. (كونا)
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