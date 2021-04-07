أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في غالبية مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 11:03 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على غالبية المناطق جنوب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا من مساء اليوم الأربعاء على الشمال الغربي.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا الليلة وصباح الغد على سرت وضواحيها، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية، نشطة أحيانًا في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا من مساء هذا اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية على معظم المناطق، بينما تكون بين 24 و30 درجة مئوية على الخليج والدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس صافي بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

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