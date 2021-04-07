«مكافحة الأمراض» ينشر بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا

بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض صورة لبطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي أعدها للتوزيع على من يرغب في ملء بياناته.

والأحد أعلنت وزارة الصحة وصول شحنة من لقاح سبوتتيك تصل إلى 101 ألف و250 جرعة إلى مخازن الوزارة.

وأشرف على تخزين اللقاح أمناء المخازن المختصون ضمن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، اعتمادًا على الطرق المعتمدة للتخزين من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقبل ساعات قال المركز إن التجهيزات تجري على قدم وساق داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .

وقال المركز إنه وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مكتب ليبيا ومنظمة الصحة العالمية، قاموا بإعداد كامل التجهيزات الخاصة باللقاح، الذي سيوزع على كل المراكز في ليبيا، حيث قام المركز بتجهيز بطاقات التطعيم بشكل منظم وسهل.

ولفت المركز إلى أنه علم على تجهيز ملصقات الإرشادات والتوعية الخاصة بكل خطوات أخذ اللقاح من قبل المواطن، وتسهيل العملية؛ بحيث تكون بشكل منظم وسهل وبسيط، وأيضاً تجهيز ملصقات الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات التي تنتج عن عملية اخذ اللقاح، وأيضاً تجهيز خريطة إدارة الجلسة الخاصة بالتطعيم.

ولفت المركز إلى أنه باشر، أمس الثلاثاء، بتوزيع التجهيزات على المراكز في الشرق الليبي وكذلك الجنوب، متمنيا من المواطنين التعاون والإسراع في التسجيل بمنظومة التطعيمات.

اللقاحات ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

اللقاحات ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

اللقاحات ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)