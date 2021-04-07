«مكافحة الأمراض» ينشر بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 12:41 صباحا
بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض صورة لبطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي أعدها للتوزيع على من يرغب في ملء بياناته.

والأحد أعلنت وزارة الصحة وصول شحنة من لقاح سبوتتيك تصل إلى 101 ألف و250 جرعة إلى مخازن الوزارة.

وأشرف على تخزين اللقاح أمناء المخازن المختصون ضمن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، اعتمادًا على الطرق المعتمدة للتخزين من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقبل ساعات قال المركز إن التجهيزات تجري على قدم وساق داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .

وقال المركز إنه وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مكتب ليبيا ومنظمة الصحة العالمية، قاموا بإعداد كامل التجهيزات الخاصة باللقاح، الذي سيوزع على كل المراكز في ليبيا، حيث قام المركز بتجهيز بطاقات التطعيم بشكل منظم وسهل.

ولفت المركز إلى أنه علم على تجهيز ملصقات الإرشادات والتوعية الخاصة بكل خطوات أخذ اللقاح من قبل المواطن، وتسهيل العملية؛ بحيث تكون بشكل منظم وسهل وبسيط، وأيضاً تجهيز ملصقات الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات التي تنتج عن عملية اخذ اللقاح، وأيضاً تجهيز خريطة إدارة الجلسة الخاصة بالتطعيم.

ولفت المركز إلى أنه باشر، أمس الثلاثاء، بتوزيع التجهيزات على المراكز في الشرق الليبي وكذلك الجنوب، متمنيا من المواطنين التعاون والإسراع في التسجيل بمنظومة التطعيمات.

اللقاحات ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
اللقاحات ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
اللقاحات ضد فيروس كورونا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
سلامة لـ«الأهرام»: ليبيا اليوم في وضع أفضل بكثير مما كان قبل سنة أو سنتين
ليبيا
الأردن يحظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة
عربى
كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تطورات «كورونا».. لندن تنظم السفر والبرتغال واليونان تخففان القيود
دولى
العاهل الأردني يوكل إلى عمه التعامل مع موضوع الأمير حمزة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لفيراري بوروسانجوي