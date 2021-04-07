شركة الكهرباء تعلن وفاة مهندس وعامل انهار عليهما التراب أثناء الحفر

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن وفاة المهندس لملوم علي لملوم، من مدينة هراوة، التابع لشركة الإنشاءات الكهربائية، وعامل سوداني الجنسية مساء الثلاثاء، بعد انهيار التراب عليهما أثناء الحفر.

وقالت الشركة إن المهندس والعامل كانا يحفران لأحد الأبراج والنزول لتثبيت الحديد، والكشف عليه قبل أعمال الخرسانة على خط السرير أجدابيا جهد 400 ك.ف في عمق 7 أمتار، «ونظراً لطبيعة المنطقة الرملية تم اخراجهم بعد فوات الأوان».

محاولة انتشال جثتي المهندس والعامل من الحفر, 6 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

محاولة انتشال جثتي المهندس والعامل من الحفر, 6 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

محاولة انتشال جثتي المهندس والعامل من الحفر, 6 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)