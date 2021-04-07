وزارة النفط توضح «اللغط» حول إيقاف إنشاء مصحة النفط فى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 01:27 صباحا
صنع الله لدى وصوله إلى بنغازي لوضع حجر أساس مصحة النفط، 22 مارس 2021 (مؤسسة النفط)

علقت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية على ما أشيع حول وجود قرار من الوزير بإيقاف تدشين مصحة النفط فى مدينة بنغازي.

وأصدر المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز، توضيحا الثلاثاء، حول «اللغط الحاصل حول موضوع إيقاف آلية التعاقد المباشر لإنشاء مصحة النفط فى مدينة بنغازي»، مؤكدا أنه تم تأويله على أن الوزير قرر إيقاف التعاقد وإلغاء الإنشاء تماماً.

وتابع المكتب أن «هذا غير صحيح على الإطلاق بل الإيقاف المقصود به هو آلية الإجراء، وتحديداً وإصلاحه فقط».

وضع حجر الأساس لمصحة النفط في بنغازي

وتابع أن رسالة الوزير تنص صراحة على مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط، بإحالة صورة من قرار التعاقد وخلفيات الموضوع كاملة، والإيعاز لشركة الخليج العربي للنفط بوقف تنفيذ هذا الإذن إلى حين إشعار آخر، «كل ذلك من أجل أن يتوافق هذا الإجراء مع مبدأ الشفافية وسبل النزاهة».

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