الدبيبة: نؤكد أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 04:45 مساء

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان»، معربًا عن استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين.

وقال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره رئيس الوزراء اليوناني بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، «بحثنا افتتاح السفارة اليونانية في ليبيا، شاكرين السيد الرئيس على ذلك، وتقديم الخدمات القنصلية، وأهمها منح التأشيرات من داخل ليبيا، والتعاون في المجال الصحي، وتفعيل كل الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية، والتدريب العسكري خاصة البحري».

ووصل رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، للقاء نظيره عبدالحميد الدبيبة؛ من أجل مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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