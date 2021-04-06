إعادة توربينة غازية للعمل بحقل «آمال» النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 01:17 مساء
التوربينة الغازية رقم «GT-2» بحقل آمال النفطي، 5 أبريل 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

أعلنت شركة «الهروج» للعمليات النفطية استكمال مشروع العمرة الجسيمة للتوربينة الغازية رقم «GT-2» وإعادتها للعمل بحقل «آمال» النفطي وذلك بعدما توقفت العام الماضي جراء جائحة «كورونا المستجد».

وقالت، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» الإثنين، إن عودة التوربينة للعمل تمت بـ«همة وعزيمة شباب ومهندسين ليبيين من شركة الهروج للعمليات النفطية، ومن إحدى الشركات الوطنية الخاصة والمتخصصة في هذا المجال»، موضحة أن العمرة أنجزت بـ«كفاءة وجودة عالية».

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وأكدت لجنة إدارة الشركة أن «العنصر الوطني قادر على إحداث الفارق عندما تتاح له فرصة المشاركة في هذه الأعمال الفنية الدقيقة، التي كانت تنفذ سابقًا بواسطة العناصر والشركات الأجنبية»، مشددة على دعمها الكامل لـ«أبنائها المتميزين».

التوربينة الغازية رقم «GT-2» بحقل آمال النفطي، 5 أبريل 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
التوربينة الغازية رقم «GT-2» بحقل آمال النفطي، 5 أبريل 2021. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
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