توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة وغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 12:41 مساء
إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت العاصمة طرابلس 407 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من إجمالي 876 إصابة جديدة أحصاها المركز الوطني في عموم ليبيا، الثلاثاء، ما جعلها في صدارة المدن والمناطق الأكثر تعرضًا للعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان المركز رقم «372»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، حلت مصراتة ثانية (86 إصابة)، تليها غريان (55 إصابة)، ثم الزاوية المركز (33)، وقصر بن غشير (32)، وزليتن (30)، وجنزور (20)، و بني وليد والزاوية الغرب وسرت (17)، وجادو (15)، وسبها وفسانو (14)، والعجيلات (13).

- 876 إصابة جديدة و8 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى عشر حالات في اسبيعة، وتسع في أجدابيا، وثماني في المنشية الجميل ومسلاتة وظاهر الجبل ودرج، وسبع في طبرق، وست في الخمس، وخمس في باطن الجبل، وأربع في القره بوللي والزاوية الجنوب، والسائح وصبراتة، والماية والعامرية، وثلاث في الحرابة، واثنتين في ترهونة وسوق الخميس امسيحيل، إلى جانب حالة واحدة في السواني بن آدم وصرمان وقصر الأخيار والغريفة والرجبان ويفرن

وتوزعت 642 حالة شفاء سجلها المركز خلال الساعات الـ24 الماضية، في طرابلس بواقع  420 حالة، ومصراتة بواقع 54 حالة، إضافة إلى 50 حالة في سبها، و24 في غريان، و15 في قصر بن غشير، و12 في الزاوية المركز، و11 في اسبيعة و ظاهر الجبل، وسبع في أجدابيا وفسانو والزاوية الجنوب، وست في صبراتة ودرج، وخمس في درنة والخمس، وحالتين في تازربو.

فيما توزعت حالات الوفاة الثماني بواقع ثلاث حالات في درنة وحالتين في كل من مسلاتة والخمس، علاوة على حالة واحدة في أجدابيا.

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