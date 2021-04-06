«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي، اليوم الثلاثاء، فيما يكون البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، وقليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن السماء قليلة السحب على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون قليلة السحب، وتتكاثر الثلاثاء، على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًّا، غدًا، إلى قبلية سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر1618- درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.