رئيس الوزراء الإيطالي يصل طرابلس في أول زيارة خارجية له

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 10:15 صباحا
الدبيبة لدى استقباله رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، 6 أبريل 2021. (الإنترنت)

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة.

وسيلتقي دراغي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في جولة محادثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين سيبحثان عددًا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير الشرعية، وملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وفي 25 مارس الماضي، زار وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، طرابلس رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، وأعرب خلال الجولة عن دعم بلاده لحكومة الوحدة.

وسبق هذه الجولة، حضور دي مايو إلى طرابلس في زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.

مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس، 6 أبريل 2021، (الإنترنت)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس، 6 أبريل 2021، (الإنترنت)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس، 6 أبريل 2021، (الإنترنت)
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