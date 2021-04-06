أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية المناطق وتكاثر السحب شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 09:53 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة غالبية المناطق، مع تكاثر للسحب في الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تأثر أقصى مناطق الشمال الشرقي برياح نشطة نسبيًّا.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا هذا الصباح على بعض المناطق، قد يتخللها سقوط مطر خفيف، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية ثم متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتكون بداية اليوم جنوبية غربية، نشطة السرعة على المنطقة من طبرق حتى أقصى الساحل وجالو والجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و37 درجة مئوية.

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