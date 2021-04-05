تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي بعد إعادة تشكيلها وتوسيع مهامها

دورية تابعة للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي. (لقطة من فيديو نشرته المديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، تفعيل عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، وذلك بعد إعادة هيكلتها وتوسيع مهامها «بإشراك وحدات وقطاعات أمنية جديدة»، مؤكدة أنها «ستصب بمصلحة فرض قوة القانون وبسط هيبة الدولة ومكافحة الظاهرة الإجرامية للحد منها وتقويضها».

وقالت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إعادة تشكيل وتفعيل الغرفة الأمنية المشتركة تهدف إلى «الدفع بها للأمام»، موضحة أنه «تم تشكيل غرفتين فرعيتين الأولى للأمن الظاهر، والأخرى للأمن غير الظاهر».

ولفتت المديرية إلى «إعداد فصيل تدخل سريع جاهز خلال الأربع وعشرين ساعة، مشكل من عدة قطاعات»، موضحة أن «الهدف الأساسي منه ضبط الشارع العام، لكل مَن تسول له نفسه المساس أو العبث بأمن الوطن والمواطن».

ونشرت مديرية أمن بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تسجيلًا مصورًا عرضت فيه للمواطنين جانبًا من عمل «غرفة الأمن الظاهر لإسناد رجال المرور، وبمشاركة كل عناصر الغرفة من شرطة مدنية وعسكرية، وشرطة نسائية».

دورية تابعة للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي. (لقطة من فيديو نشرته المديرية أمن بنغازي)

دورية تابعة للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي. (لقطة من فيديو نشرته المديرية أمن بنغازي)