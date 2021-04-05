وزارة الصحة تبحث إقامة توأمة بين المستشفيات الكبرى ونظيرتها الإيطالية

من لقاء وزير الصحة علي الزناتي، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، طرابلس 5 أبريل 2021, (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل التعاون بين الدولتين فيما يخص القطاع الصحي.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه مع السفير بمقر الوزارة في طرابلس مساء الإثنين، عمق العلاقات بين ليبيا وإيطاليا حكومة وشعبًا، وأثنى على الجهود المبذولة في علاج المرضى في السابق، مؤكدًا أهمية التعاون بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها الإيطالية.

وأكد ضرورة التعاون بين الجانبين بتوطين العلاج بالداخل من خلال توأمة عدة مستشفيات كبرى مع مستشفيات إيطالية كبيرة، مشددًا على دعم البرامج التدريبية للكوادر الطبية في إطار التعاون بين البلدين.

فيما لفت السفير الإيطالي إلى أن «ليبيا تعني لنا الكثير، ونحن هنا لنؤكد لكم كامل دعمنا للجانب الصحي في ليبيا، نشكركم على إرسال ستة أطباء خلال بداية الجائحة إلى إيطاليا.. نحن لن ننسى هذا، والشعب الإيطالي لن ينسى هذا حين كان العالم لا يعلم ما الذي يحصل جراء هذا الوباء».

من لقاء وزير الصحة علي الزناتي، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، طرابلس 5 أبريل 2021, (وزارة الصحة)

من لقاء وزير الصحة علي الزناتي، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، طرابلس 5 أبريل 2021, (وزارة الصحة)

من لقاء وزير الصحة علي الزناتي، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، طرابلس 5 أبريل 2021, (وزارة الصحة)

من لقاء وزير الصحة علي الزناتي، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، طرابلس 5 أبريل 2021, (وزارة الصحة)