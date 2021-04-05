تشكيل لجنة لتطوير ملف التعاون الأمني بين ليبيا ومالطا

مازن ونظيره المالطي خلال لقائهما في طربلس، الاثنين 5 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية الليبية إن الوزير خالد مازن اتفق مع وزير الداخلية المالطي بايرون كاميلليري «على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى ايجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين».

واجتمع مازن مع نظيره المالطي الذي وصل العاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين ضمن وفد رفيع المستوى قادما من فاليتا برئاسة رئيس الوزراء المالطي جورج أبيلا الذي أجرى مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء مازن وكاميلليري جرى خلاله استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين دولة ليبيا ومالطا، مشيرة إلى أن الطرفين «أكدا على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

- المنفي يستقبل رئيس الوزراء المالطي ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

- الدبيبة: مالطا لعبت دورا مهما في حل النزاع الليبي

- «الأموال المجمدة» في جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء المالطي ليبيا

- رئيس وزراء مالطا: سنفتتح سفارة وقنصلية في ليبيا قريبًا

وأكد وزير الداخلية خالد مازن خلال اللقاء على جملة من الملفات الهامة، التي قال إنه «ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين، إضافةً إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية»,

وأشار مازن إلى أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.