تعزيز الشراكة بين حكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية لمعالجة ملف المهجرين وحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 08:28 مساء
لقاء أبوخزام مع منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوخزام، خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع الأمين العام المساعد منسقة الشؤون الإنسانية المقيم نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت جانيون، تعزيز الشراكة والتعاون لمعالجة ملف المهجرين وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع التشريعات النافذة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أبوخزام وغانيون ناقشا أيضا «العمل على دعم جهود الحكومة في ترسيخ مبادي العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء أسس المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع لإرساء دعائم الاستقرار».

وأكد الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على تكثيف جهود الأمم المتحدة للتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بشؤون المهجرين وثقافة حقوق الإنسان، لتجنب الازدواجية في قطاع الخدمات المقدمة من الحكومة والمجتمع الدولي.

واستعرض أبوخزام مع غانيون، نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ودعمه لإعادة تفعيل وتقديم الخدمات في تاورغاء، وعمل الوزارة مع شركائها في حكومة الوحدة الوطنية «من أجل الوصول لاستراتيجية وطنية لملتقى المهجرين وحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، بما فيها معالجة أوضاع النازحين المقيمين بمخيمات طرابلس وبنغازي».

وأثنى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان خلال اللقاء على جهود الأمم المتحدة في دعم السلطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

لقاء أبوخزام مع منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء أبوخزام مع منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة. (حكومة الوحدة الوطنية)
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