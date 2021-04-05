وزير الصحة يوجه بإعادة تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 07:21 مساء
اجتماع الزناتي مع مندوبي نقابات المهن الطبية. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إن الوزير علي الزناتي أعطى تعليمات بإعادة تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق رقم (885) لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

واجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في طرابلس مع رئيس لجنة مندوبي نقابات المهن الطبية فوزي ونيس، وعضو اللجنة الدكتور البهلول بن رمضان.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع جاء «لوضع الترتيبات الخاصة بقرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم (885) لسنة 2019، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والقاضي برفع مرتباتهم».

وأكدت وزارة الصحة أن الزناتي «أعطى التعليمات لإعادة تفعيل القرار الذي تم تجميد تنفيذه من قبل المجلس الرئاسي بالحكومة السابقة».

- المجلس الرئاسي يقرر زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق، في أغسطس 2019، زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية، وفق قراره رقم (885) لسنة 2019.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، محمد هيثم، من جهته «إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العاهل الأردني يوكل إلى عمه التعامل مع موضوع الأمير حمزة
عربى
السعودية تسمح فقط لمن تلقوا لقاح «كورونا» بأداء العمرة خلال رمضان
عربى
بوتين يوقع قانونا يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين
دولى
استحواذ ليبي في القدم المصغرة رئيسًا ومقرًا.. وطويلب: أهداف طموحة كثيرة في ...
رياضة محلية
الأردن: الأمير حمزة في تسجيل صوتي «لن ألتزم بالأوامر»
عربى
نشر بيانات من 500 مليون حساب في فيسبوك على الإنترنت
اقتصاد
تونس تسجل دخول سلالات جديدة من «كورونا» وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد
عربى
تقرير بريطاني يحذر ليبيا من «كابوس مالي» بسبب النفط
ليبيا
استطلاع «الوسط»: رفع الدعم عن المحروقات ليس «قدرًا محتومًا»
ليبيا
«الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
ثقافة وفن
بابا الفاتيكان: أخيرا هناك بارقة أمل في ليبيا
ليبيا
مذكرة احتجاج من «تجمع الوسط النيابي» على رئيس المجلس: القرارات تصدر دون المرور ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته