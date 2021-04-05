المنفي يستقبل رئيس الوزراء المالطي ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

المنفي، مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا, 5 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، تناول الاجتماع، الذي عُـقد اليوم الإثنين، العلاقات التاريخية بين البلدين وأوجه التعاون المختلفة وآلية تفعيلها.

كما أكد الجانبان أهمية التواصل المستمر بين البلدين وعلى الشراكة القوية بينهما.

الدبيبة: مالطا لعبت دورًا مهمًّا في حل النزاع الليبي

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء مالطا والوفد المرافق له، وشارك في مراسم الاستقبال، التي جرت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزيري الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى مالطا.

وأكد الدبيبة أن مالطا لعبت دورًا مهمًّا في حل النزاع في ليبيا، من خلال تنظيمها عدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، في طرابلس اليوم، أن البلدين يعملان على فتح مجالات التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري واستئناف حركة الطيران أهم هذه المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي لتقديم الخدمات القنصلية، خاصة تقديم التأشيرة داخل ليبيا وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين المقيمين بمالطا وإعادة النشاط المصرفي مع البنوك المالطية إلى طبيعته، وغيرها من الخدمات المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين.

وأكد الدبيبة عمق العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات، موضحًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

واستقبل الدبيبة، صباح اليوم الإثنين، رئيس وزراء مالطا والوفد المرافق له، فيما شارك في مراسم الاستقبال، التي جرت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزيري الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى مالطا.

وجرت مباحثات بين الجانبين الليبي والمالطي، ضمت وزراء الداخلية والخارجية المالطيين، تم خلالها التطرق إلى عدة ملفات تهم البلدين.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء المالطي، الدبيبة لزيارة مالطا، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرًا إلى التعاون المشترك الذي تم بين البلدين في مجابهة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة.

وأعلن روبرت أبيلا، عودة حركة الطيران بين البلدين خلال الفترة المقبلة، معبرًا عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام المقبلة؛ لتكون جسرًا للتواصل مع المواطنين الليبيين.

وتابع بقوله إن حكومته تتطلع خلال الفترة المقبلة لتقوية العلاقات والتعاون المتبادل بين البلدين، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لليبيا في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها والأمنية.

المنفي، مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا, 5 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي، مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا, 5 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)