الكوني: اعتماد قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية يطوي صفحة الماضي

نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد موسى الكوني، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن اعتماد قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية يطوي صفحة الماضي.

وتابع الكوني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عمل المفوضية غير مرتبط بالانتخابات، وقد يستمر لسنوات.

المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

وأضاف: «ليست لدينا أية سلطات تنفيذية، ومهمتنا هي الربط بين السلطات داخل البلاد».

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، اليوم الإثنين، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وأوضح أن المفوضية ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون».

وتابع المنفي، خلال المؤتمر الصحفي، أن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس وستة أعضاء.