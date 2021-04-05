المنفي يبحث مع البكوش تفعيل اتحاد دول المغرب العربي

المنفي والبكوش، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش، أهمية تفعيل الاتحاد بالنسبة لدول المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدّم البكوش التهنئة للمنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي، معربًا عن نيته زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وخلال لقائه وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت الماضي، قال المنفي إن ليبيا، بصفتها الرئيس الحالي لاتحاد دول المغرب العربي، ستوجه قريبًا دعوة لبدء التئام اجتماعات الاتحاد المتوقفة على مختلف المستويات، مؤكدًا أهمية تفعيل الاتحاد ودعم مؤسساته، وأن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء.