البيضاء تسجل 57 إصابة بـ«كورونا» خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 08:46 صباحا
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 57 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربعة أيام الماضية.

وتردد على المركز 1173 شخصًا بينهم 82 حالة اشتباه، حسب النشرة اليومية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المركز الأهالي إلى الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية، محذرًا من الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات.

وفي 17 مارس الماضي، قدم رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء «كورونا» في الجبل الأخضر، عبدالرحيم مازق، استقالته وسط تفاقم الوضع الوبائي شرق البلاد، وذلك في خطاب قدمه إلى وزير الصحة بهدف إعفائه من منصبه، قال فيه إنه «غير قادر في الاستمرار بمهامه المكلف بها»، دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.

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