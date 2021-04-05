النائبة فاطمة بوسعدة تناشد الليبيين مساعدة الدولة والتسجيل للحصول على لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 12:37 صباحا
عضوة مجلس النواب فاطمة بوسعدة. (مجلس النواب)

ناشدت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، النائبة فاطمة بوسعدة، الليبيين مساعدة الدولة في الحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون في كل ما تراه جهات الاختصاص مناسبا للحد من انتشار الوباء، مطالبة إياهم بـ«السرعة في التسجيل في المنظومات أو الطرق التي تعلن عنها الحكومة للتسجيل للحصول على لقاح ضد هذا الفيروس».

ووصلت صباح أمس الأحد، إلى العاصمة طرابلس، الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي احتوت على 101 ألف و250 جرعة من لقاح شركة «سبوتنيك» الروسية، جرى تخزينها بمخازن وزارة الصحة استعدادا لتوزيعها على المرافق الصحية.

وباركت بوسعدة في تصريح نشره موقع مجلس النواب هذه الخطوة التي اعتبرتها «انجاز مهم في هذا التوقيت الحرج والذي جاء متأخرا كثيرا»، كما باركت لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفاؤه «بأولى تعهداته أمام الشعب الليبي باستجلاب لقاح كورونا من الخارج» وقالت «نستبشر بوفائه بباقي تعهداته وصولا إلى الاستقرار والسلام».

- بعد وصول اللقاح.. «التعليم» تطالب منتسبيها بالتسجيل في منظومة التطعيم
- وصول شحنة لقاح سبوتنيك إلى مخازن وزارة الصحة
- الدبيبة: باقي شحنات لقاح «كورونا» تصل تواليًّا.. وأدعو الشعب للتطعيم

وشدت بوسعدة على يد الدبيبة «لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة واعتماد الخطط المناسبة للتصدي لهذا الوباء الذي ينهش الدولة الليبية في أولى مقومات وجودها وهو العنصر البشري الذين باتوا يتساقطون من الوباء بعد أن كانوا يتساقطون من الرصاص».

واستبشرت النائبة «بأن الحكومة في طريقها للمصالحة الوطنية التي تقضي على عهد الدم والدمار»، متمنية «أن تكون حكومة الخلاص أيضا من هذا الوباء الفتاك بخطة وطنية طموحة لتوزيع اللقاح والتوعية ضد هذا الوباء».

وطالبت بوسعدة الدبيبة باعتماد «طريقة توزيع عادلة ويقظة للقاح، تراعي فقه الأولويات (ككبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال والنساء الحوامل وغيرهم)، ومراعاة بقع انتشار الوباء خاصة في مدن الجنوب التي تكاد أن تصبح نموذجا آخر من مدينة ووهان الصينية»، آملة «عدم تركز اللقاحات في يد فئة أو مدينة أو إقليم معين ما قد يمس النجاحات التي تم التوصل لها على مستوى السلم الاجتماعي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نشر بيانات من 500 مليون حساب في فيسبوك على الإنترنت
اقتصاد
الصفدي: التحقيقات أثبتت أن نشاطات الأمير حمزة وآخرين تستهدف أمن الأردن
عربى
«الليبية للآداب» تدعم دار الفنون
ثقافة وفن
«الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
ثقافة وفن
بابا الفاتيكان: أخيرا هناك بارقة أمل في ليبيا
ليبيا
الأردن: الملكة نور تصف المزاعم ضد الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»
عربى
الأمير حمزة يؤكد لـ«بي بي سي» وضعه تحت الإقامة الجبرية
عربى
شاكة لـ«بوابة الوسط»: قدمت للفيفا 11 مخالفة صريحة.. وأتوقع إزاحة مجلس الشلماني ...
رياضة محلية
الدبيبة يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم
ليبيا
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب بينات 4,2 مليون حساب ليبي على «فيسبوك»