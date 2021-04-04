اللافي والدبيبة يحضران تخريج دفعة من «القوى المساندة» بالكلية العسكرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 11:54 مساء
اللافي والدبيبة على منصة الحفل بالكلية العسكرية في طرابلس. (وزارة الدفاع)

حضر نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، حفل تخريج دفعة جديدة من «القوى المساندة» الذي أقيم بالكلية العسكرية في طرابلس، وذلك «لينضموا تحت مظلة الجيش الليبي»، وفق وزارة الدفاع.

وشارك في الحفل الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من كبار ضباط الجيش الليبي، وسفراء الدول، وضباط وضباط الصف والجنود وأهالي الخريجين، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم بآيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة ترحيب بالضيوف من آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزال، ثم كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، تلتها كلمة للفريق أول ركن محمد الحداد، ثم كلمة المجلس الرئاسي القائد الأعلى، ألقاها نائب الرئيس عبدالله اللافي.

وشهد حفل التخرج عرضا للخريجين أمام المنصة الرئيسية في مشهد يعبر عن مدى الدقة والانضباطية التي أظهرها الخريجون، الذين جرى تكريم الأوائل منهم ومنح البقية الأوسمة، قبل اختتام الحفل بالسلام الوطني.

الدبيبة والحداد على منصة الشرف أثناء حضورهما الحفل بالكلية العسكرية في طرابلس. (وزارة الدفاع)
الدبيبة متحدثا خلال الحفل بالكلية العسكرية في طرابلس. (وزارة الدفاع)
عرض للخريجين خلال الحفل بالكلية العسكرية في طرابلس. (وزارة الدفاع)
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