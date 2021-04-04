«الشؤون الاجتماعية» تبحث «أنسب» و«أسرع» الحلول لمنحة الزوجة والأبناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 08:23 مساء
وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال ترؤسها اجتماع اللجنة الحكومية المشكلة بشأن منحة الزوجة والأبناء. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم عددًا من المسؤولين بوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية والهيئة الوطنية للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة الإجراءات المصرفية والمستندات المطلوبة لصرف منحة الزوجة والأبناء.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جاء «تنفيذًا لكتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص صرف منحة الزوجة والأبناء والتدابير المطلوبة لاختيار  فئات الصرف وتحديدها حسب جهوزية البيانات».

وأضاف المصدر أن الاجتماع، الذي عُـقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، ناقش كذلك «الإجراءات المصرفية والمستندات المطلوبة بالتنسيق بين الوزارة ومصرف ليبيا المركزي، والبحث عن أنسب وأسرع الحلول لتنفيذها».

وضم الاجتماع، الذي دعت إليه الوزيرة، كلًّا من وكيل وزارة المالية لشؤون الديوان أبوبكر الجفال، ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات الدكتور عبدالرؤوف البيباص، الذي رافقه مدير قواعد البيانات بالهيئة، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية المهندس صلاح بلاعو، ونائب مدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمصرف، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية عمر الكوحة.

 

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