صنع الله: تسييل 5.8 مليار دولار لحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 08:00 مساء
صنع الله خلال لقاء مع الدكتور عبدالمنعم بالكور عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات ومصعب هويدي رئيس المجلس التسييري للمدينة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، (مؤسسة النفط)

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن حكومة الوحدة الوطنية تملك الآن الإمكانات المادية لدعم البلديات، موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط سيَّلت حتى الآن ما قيمته خمسة مليارات و ثمانمئة مليون دولار لحساب وزارة المالية من مبالغ تصدير النفط والغاز.

جاءت تصريحات صنع الله خلال لقائه اليوم الأحد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الدكتور عبدالمنعم بالكور عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات، ومصعب هويدي رئيس المجلس التسييري للمدينة، بحضور مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

وفي منتصف مارس الماضي، أعلنت مؤسسة النفط انتهاء الترتيبات الوقتية لإيداع إيراداتها النفطية في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيًا مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقالت في بيان إن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة «القوة القاهرة» في 26 أكتوبر الماضي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى 7 مليارات و767.4 مليون دولار.

وفي اليوم التالي لصدور هذا البيان، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ملف ميزانيات المؤسسة المتأخرة والمقترحة للعام الجاري.

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