إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس

احتفالية إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

شهدت العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، احتفالية لمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، التي أُقيمت برعاية المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، وحضرها عدد من الوزراء، وممثلون عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.

وشارك في الاحتفالية كل من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير، والأمين العام المساعد منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات المحلية والدولية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المناسبة كانت فرصة شدد من خلالها وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام على أهمية عقد مثل هذه الفعاليات والتوعية من مخاطر الألغام، خصوصًا في المناطق التي شهدت حروبًا ونزاعات.

وأكد بوخزام، خلال كلمته بالمناسبة، حرص وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان على حياة المدنيين وتوفير البيئة الآمنة لعودة النازحين والمهجرين.

احتفالية إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

احتفالية إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

احتفالية إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)