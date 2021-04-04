تواصل اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة بمطار معيتيقة

تواصل اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة؛ للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة لمدة 27 شهرًا.

ووفق بيان للمطار اليوم، توقفت الخدمات لشركتي الليبية والأفريقية في جميع المطارات الليبية.

وبينما حضر وزير المواصلات، للمعتصمين، قالت إدارة المطار: «نحن في انتظار النتائج وسنوافيكم بأي مستجدات تردنا في حينه»، وفق البيان.

إلغاء جميع الرحلات إلى مطار سبها بسبب إضراب موظفي شركة المناولة

وفي وقت سابق من اليوم، قال نقيب المناولة الأرضية فى المنطقة الجنوبية عبدالرحيم حسين التمامي، إن جميع الرحلات إلى مطار سبها ألغيت، اليوم، نتيجة دخول موظفي شركة المناولة في إضراب عام عن العمل.

ووفق التمامي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، ألغيت أيضًا رحلة الأفريقية القادمة من طرابلس.

وأضاف أن سبب الإضراب هو عدم حصول موظفي شركة المناولة الأرضية على مرتباتهم منذ 27 شهرًا، موضحًا أن الجهات ذات الاختصاص لم تفِ بالوعود التي قطعتها لهم عدة مرات.