وصول شحنة لقاح سبوتنيك إلى مخازن وزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 11:41 صباحا
وصول شحنة لقاح سبوتتيك إلى مخازن الوزارة, 4 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول شحنة من لقاح سبوتتيك تصل إلى 101 ألف و250 جرعة إلى مخازن الوزارة.

وأشرف على تخزين اللقاح أمناء المخازن المختصون ضمن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، اعتمادًا على الطرق المعتمدة للتخزين من قبل منظمة الصحة العالمية، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وقالت الوزارة إن هذه الشحنة هي الأولى ضمن سلسلة شحنات ستصل تباعًا أشرف عليها شخصيًّا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة الدكتور علي الزناتي.

أول دفعة تدخل ليبيا.. وصول 101 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى طرابلس

الدبيبة: باقي شحنات لقاح «كورونا» تصل تواليًّا.. وأدعو الشعب للتطعيم

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الوزارة وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

فيما أكد الدبيبة وصول أولى الدفعات من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، منبهًا بأن باقي الشحنات ستصل تواليًّا.

وقال الدبيبة، في تغريدة على موقع «تويتر»، صباح اليوم الأحد: «أول الغيث قطرة.. أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليًّا، وأدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم».

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