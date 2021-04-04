مبروكة عثمان تتسلم في بنغازي مهام هيئة الثقافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 01:07 صباحا
مبروكة عثمان تتسلم في بنغازي مهام هيئة الثقافة من الحكومة الموقتة، 3 أبريل 2021. (وزارة الثقافة)

تسلمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، السبت، مهام الهيئة العامة للثقافة في مراسم شهدتها مدينة بنغازي، وحضرها رئيس الهيئة السابق محمود أمجير.

وقالت وزارة الثقافة و التنمية المعرفية في بيان، إن زيارة الوزيرة إلى مدينة بنغازي وتسلمها مهام الهيئة العامة للثقافة التابعة للحكومة الموقتة السابقة تأتي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لتوحيد جميع مؤسسات الدولة.

- بالصور .. وزيرة الثقافة تتسلم مهام عملها

وحضر مراسم التسليم والتسلم، مدير ادارة المشروعات بالهيئة رافع الفاخري، ومدير الشؤون الإدارية والمالية أسامة الزروق، ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة حمد أبوجازية، إلى جانب مدير إدارة المشروعات بوزارة الثقافة، وعدد من المستشارين بالوزارة.

وفي 20 مارس الماضي، تسلمت مبروكة توغي عثمان، مهام عملها خلال مراسم تسليم وتسلم مع الرئيس السابق للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وذلك بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس.

وجرت مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 16 مارس الماضي،  فيما بدأت الحكومة الموقتة في تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة في 23 من نفس الشهر.

مبروكة عثمان تتسلم في بنغازي مهام هيئة الثقافة من الحكومة الموقتة، 3 أبريل 2021. (وزارة الثقافة)
مبروكة عثمان تتسلم في بنغازي مهام هيئة الثقافة من الحكومة الموقتة، 3 أبريل 2021. (وزارة الثقافة)
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