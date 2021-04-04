الكوني يبحث مع بوجناح مشاريع تنمية الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 12:43 صباحا
من زيارة المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمنطقة الجنوبية, 27 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى الكوني، مع نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح، «آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب، ومعالجة البنى التحتية، وحلحلة المختنقات، ورفع المعاناة عن الناس».

وكتب الكوني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تركز اللقاء مع رمضان بوجناح نائب رئيس الوزراء، حول آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب، ومعالجة البنى التحتية، وحلحلة المختنقات، ورفع المعاناة عن الناس».

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وقال إن  الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «ستسمح برسم خارطة طريق تستند للشفافية، والجودة وسرعة التنفيذ، وبكفاءات شبابنا».

وفي نوفمبر الماضي، زار الكوني ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، المنطقة الجنوبية، وعقدوا اجتماعًا مع عمداء بلديات الجنوب لمعرفة ما يواجههم من عراقيل وصعوبات، كما ناقشوا المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الاتفاقات الأمنية.

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