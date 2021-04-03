بالصور.. اجتماع مدراء مكاتب الثقافة بالمنطقة الجنوبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 03 أبريل 2021, 08:37 مساء
اجتماع مدراء مكاتب الثقافة بالمنطقة الجنوبية, 3 أبريل. (بوابة الوسط)

شهدت قاعة الاجتماعات لمكتب الثقافة والتنمية المعرفية سبها، اليوم السبت، اجتماعا ضم مدراء مكاتب الثقافة بالمنطقة الجنوبية.

وقالت مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بسبها، حميدة لملوم، إلى «بوابة الوسط»، إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة العراقيل والمشاكل التي تعاني منها مكاتب الثقافة فى الجنوب، والتباحث فيها ووضع الحلول والمقترحات لمناقشتها مع الوزارة لاحقا.

وأضاف مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية بنت بيه، الهادي على الهادي، في تصريحات خاصة، أن الوضع الثقافي والأنشطة الثقافية فى فزان، موجودة مع مواهب لديها من الإمكانيات، لكن ينقصها الدعم من الحكومة من أجل تجسيدها على أرض الواقع، من خلال المهرجانات الثقافية، موضحا أن «فزان تعتبر فسيفساء ليبيا نظرا لوجود ثقافات متنوعة لا توجد في مكان اخر غيرها».

يذكر أن بعض  مناطق الجنوب شهدت حراكا ثقافيا متنوعا من المهرجانات والأصبوحات الثقافية والفنية المختلفة.

اجتماع مدراء مكاتب الثقافة بالمنطقة الجنوبية, 3 أبريل. (بوابة الوسط)
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