الدبيبة يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم

الدبيبة أثناء افتتاح إحدى المنشآت في تاورغاء, 3 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج تاورغاء للعودة لمدينتهم، وإغلاق هذه المخيمات، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة، اليوم السبت، إلى مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها، بحسب بيان للحكومة.

ورافق الدبيبة، خلال الزيارة، التي تضمنت افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة، وزراء التعليم العالي، والمواصلات، والدولة لشؤون المهجرين، والدولة لشؤون الرئيس.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له، رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، وعدد من أعيان ووجهاء مدينة تاورغاء.

وألقى الدبيبة، خلال الزيارة، كلمة أكد فيها دعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين، مع توفير الخدمات اللازمة لذلك، قائلًا: «عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بألا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد و محتاج داخل وخارج ليبيا».

وأضاف أن زيارته لمدينة تاورغاء، «ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين» .

الدبيبة يصل إلى مدينة تاورغاء مع وزيري التعليم العالي والصحة

من جهته، وجه عميد بلدية تاورغاء، الشكر لرئيس الحكومة والوفد المرافق له، لزيارتهم المدينة، كما شكر كل مَن عمل على الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، ووقف ضد كل مَن حاول أن يستغل الملف خارجيًّا وداخليًّا.

وطالب عميد البلدية، الحكومة، بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكدًا دعمه إقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر لكل مَن أسهم في استقبال أهالي تاورغاء والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية .

الدبيبة في تاورغاء, 3 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في تاورغاء, 3 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)