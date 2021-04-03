وزير الخارجية الموريتاني يسلم المنفي رسالة خطية من ولد الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 04:07 مساء
المنفي مع وزير الخارجية الموريتاني, 3 إبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

حضرت اللقاء الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وشدد الرئيس على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يربطهما من قواسم وتاريخ مشترك مغاربي وعربي وإسلامي، ما يحتم ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون والدفع بها إلى الأمام.

وأعرب المنفي عن شكره للرئيس الموريتاني، وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة.

واستعرض المنفي تطورات الوضع في ليبيا، وما تلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب الليبي التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ليبدأ المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو «تحقيق استحقاقات المرحلة، وأهمها المصالحة الوطنية التي تدعم وحدة واستقرار ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021».

وأكد المنفي أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مضيفًا أن ليبيا ستبذل ما في وسعها خلال الفترة الحالية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الأشقاء، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد، مضيفًا أن ليبيا ستوجه قريبًا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.

من جانبه نقل وزير الخارجية الموريتاني تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدًا عمق العلاقات القائمة بين البلدين ومحبة وتقدير الشعب الموريتاني للشعب الليبي، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي لخير الشعبين الشقيقين.

وشدد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيًّا ومغاربيًّا وأفريقيًّا.

وفي ختام اللقاء حمَّل الرئيس وزير الخارجية الموريتاني، تحياته وشكره العميق إلى الرئيس الموريتاني، وحرصه واستعداده الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

المنفي مع وزير الخارجية الموريتاني, 3 إبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
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