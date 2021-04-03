شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 3 أبريل 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي اليوم السبت يصل إلى ساعتين. وأضافت الشركة أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي يصل إلى ثلاث ساعات، منبهة بضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة.
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