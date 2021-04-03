شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (السبت 3 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 12:41 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي اليوم السبت يصل إلى ساعتين.

وأضافت الشركة أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي يصل إلى ثلاث ساعات، منبهة بضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة.

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