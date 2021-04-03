تحذير من زيادة عدد حالات «كورونا» في الواحات

مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» فرع الواحات إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء، بعد رصد حالات جديدة مصابة بالفيروس، محذرة من زيادة عدد الحالات.

وأشارت اللجنة في بيان، الجمعة، إلى دخول ثلاث حالات لمستشفى العزل الواحات خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن وجود سبع حالات بالعزل المنزلي.

وأضافت أن سبب هذه الحالات «عودة الناس إلى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع إهمال في اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها، لافتة إلى توقعات بازدياد الحالات في حال استمر هذا الاستهتار في تطبيق إجراءات الوقاية»، وفق البيان.

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1108 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»؛ مع تماثل للشفاء 424 حالة، في حين توفي أربعة آخرون.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 159 ألفًا و980 حالة، منها تسعة آلاف و436 نشطة، و147 ألفًا و864 متعافيا، و2680 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس 2020.