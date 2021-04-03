مديرية أمن بنغازي: ضبط اثنين من المتهمين بالسرقة

مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مديرية أمن بنغازي ضبط اثنين من مرتكبي الجرائم في المدينة خلال ضربة واحدة، إذ ألقى أعضاء مركز شرطة الكويفية القبض على شخصين متهمين بسرقة سيارة وعدد من المنازل.



وأوضحت المديرية في بيان، السبت، أن مركز الشرطة تلقى الأربعاء الماضي شكوى عن سرقة مركبة الآلية من أمام الورشة الخاصة بأحد المواطنين، ليتم بعدها تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري عن نوع المركبة المستخدمة في السرقة، حتى تم نصب كمين لسائقها وتم ضبطه.



وبالانتقال به إلى المركز و بالاستدلال معه في واقعة السرقة ومواجهته بالأدلة، اعترف بما نسب إليه وأكد وجود شريك له في عملية السرقة، الذي تم ضبطه هو الآخر.



واكتشف المحقق أن الاثنين متهمان في قضايا أخرى منها سرقة عدة منازل بالمنطقة ذاتها. وبعد الانتهاء من الاستدلال معهما في عدة قضايا تم إيداعهما في السجن وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.