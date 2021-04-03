مديرية أمن طرابلس تعلن تفاصيل جريمة قتل راح ضحيتها ثلاث نساء وطفلة

انتشال جثامين الضحايا من حفرة في منزل العائلة. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، تفاصيل جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها ثلاثة نساء وطفلة في خلة الفرجان، وكشف عنها مكتب البحث الجنائي طرابلس، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت إبان فترة الحرب التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة في العام 2019.

وكشف جهاز البحث الجنائي طرابلس تفاصيل الجريمة التي وقعت قبل عامين وراح ضحيتها أم واثنين من بناتها وحفيدتها وتبين أن من يقف خلف هذه الجريمة هو نجل المجني عليها.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» تفاصيل الجريمة من محضر التحقيق مع المتهم ومن خلال تسجيلات كاملة أخذت له بإذن النيابة لإعادة تمثيل الجريمة وكيفية غدره بالمجني عليهن وكيف وارهن الثرى.

اعترافات المتهم بتفاصيل جريمة القتل

وجاء في اعترافات المتهم أنه بعد خروجه من السجن وعودته إلى المنزل للعيش مع والدته وأخواته «لاحظ تصرفات وسلوكيات مربية» تصدر عن الأختين حيث «كانوا يخرجون ويبيتون بالخارج، الأمر الذي دفعه للتخلص منهن ومسح العار الذي يشعر به».

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ووضع المتهم خطة للتخلص منهن «بعد مغادرتهم للمنزل لثلاثة أيام»، وذلك بأن أحضر سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» وظل يتصل بهن لحثهم على العودة وعند تأكده من وصولهن للمنزل تركهن حتى دخلن وأرداهن واحدة تلو الأخرى، ولدى سماع الأم صوت الرصاص خرجت مسرعة هي والحفيدة فأصابهما أيضا» وفق التفاصيل التي نشرته المديرية.

رئيس البحث الجنائي يوضح كيفية الكشف عن الجاني

وقال رئيس مكتب البحث الجنائي في طرابلس، العميد ناجي الزوبي إن الجهاز عمل على القضية إثر تلقي الجهاز بلاغ رسمي من مركز شرطة عين زارة يفيد بتغيب ثلاث سيدات وأن ذويهن يسألون عنه، مشيرا إلى أنهم طلبوا إحالة المحضر وكذلك ذويهن إلى الجهاز.

وأضاف الزوبي أنه «لدى الاستماع لشكواهم اتضح أنهم فقدوا الاتصال بهم خلال فترة الحرب في شهر أبريل من العام 2019 وأنهم ثلاثة سيدات وطفلة كانوا يقيمون بمنزل بخلة الفرجان رفقة أخيهم، الذي حينما سأله إخوته المتزوجين عن أمهم وأخواتهم أخبرهم بأنهن غادرن رفقة صديقاتهن منذ أيام ولا يعلم عنهن شيئا».

وأوضح الزوبي أن هذه الإجابة أثارت «الشبهة» حول شقيق الضحايا، مبينا أنه ألقي القبض عليه بعد ذلك بالتنسيق مع أحد الأخوة، و«أثناء التحقيق معه وتضييق عليه بالأسئلة انهار واعترف بأنه قاتل اخواته وأمه».

كما اعترف المتهم بأن جثامين الضحايا مدفونة بحفرة على عمق مترين بركن في المنزل، كما أقر بأنه تخلص من سلاح الجريمة «ببيعه»، وفق تصريح رئيس مكتب البحث الجنائي.