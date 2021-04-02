قبل زيارة دراغي وميتسوتاكيس.. سباق دولي لاستئناف النشاط الدبلوماسي مع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 06:47 مساء
رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس, (الإنترنت)

أظهرت أجندة زيارات كبار المسؤولين الأوروبيين إلى ليبيا الأسبوع القادم، ضمن ما يبدو سباقا لاستئناف النشاط الدبلوماسي من العاصمة طرابلس، تزامن زيارتين لرئيسي حكومتي اليونان وإيطاليا إلى البلاد.

وكشفت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أرسطو بيلوني، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيجري زيارة إلى ليبيا في 6 أبريل الجاري، مضيفة أن رئيس الوزراء سيتجه إلى ليبيا رفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، وسيعيد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس، وفق جريدة «كاثمريني» اليونانية.

ويرتقب أن يلتقي ميتسوتاكيس خلال زيارته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

إيطاليا وأميركا يدعمان «حلًا مستدامًا» للأزمة الليبية

وكان المنفي تعرض للترحيل من اليونان حين كان سفيرا لليبيا بأثينا، احتجاجا على الاتفاقية البحرية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في نوفمبر 2019.

وحسب الجريدة اليونانية تهدف أثينا من خلال زيارة رئيس الوزراء، لاستعادة علاقاتها مع ليبيا، وحماية المصالح الجيوستراتيجية لليونان.

أول مهمة رسمية
وتأتي زيارة ميتسوتاكيس متزامنة مع أول مهمة رسمية يجريها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للعاصمة طرابلس، وهي أول زيارة للخارج منذ توليه منصبه.

وشجعت التطورات السياسية الإيجابية وتحسن الوضع الأمني نسبيا في ليبيا عدة دول على استئناف نشاطها الدبلوماسي والقنصلي من طرابلس وبنغازي، إذ أعلنت السفارة الفرنسية، الإثنين، عن إعادة فتح أبواب سفارتها في طرابلس، بعد أكثر من ست سنوات من إغلاقها.

كما أكد السفير المالطي تشارلز صليبا، رغبة بلاده في افتتاح سفارتها خلال أسابيع. بدورها أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر، عزم واشنطن على استئناف عمل السفارة الأميركية في ليبيا «في أقرب فرصة تسمح بها الظروف الأمنية».

أما مصر فقد أجرت مشاورات كثيفة خلال زيارة وفدها طرابلس خلال شهري ديسمبر وفبراير الماضيين، لبحث الترتيبات لإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية
اقتصاد
كاباو تواجه «الموجة الثانية» بمسحات أنفية بين شهر و18 عامًا
ليبيا
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان
ليبيا
مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
رياضة عالمية
رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» آخر تطورات استئناف الدوري الليبي الممتاز.. ...
رياضة محلية
موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا