الدبيبة يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 04:16 مساء
من لقاء الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد, 2 إبريل 2021. (صفحة الجيش الليبي على فيسبوك)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع المهندس عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد .

ونشرت صفحة الجيش الليبي على فيسبوك صورة للدبيبة مع الحداد، فيما لم تشر إلى المواضيع التي جرى تداولها خلال اللقاء.

والأربعاء، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة في العاصمة طرابلس، ضرورة «رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم جيش ليبي قادر على بسط سيادة الدولة، ولاؤه لله ثم للوطن».

الدبيبة يلتقي مسؤولي وزارة الدفاع ويؤكد رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم الجيش

وأجرى الدبيبة، صباح الأربعاء، أول زيارة له إلى مقر ديوان وزارة الدفاع، وعقد لقاء بمديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الحداد، مع الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد آفاق التعاون العسكري بين الجيشين الليبي والفرنسي.

كما ناقش اللقاء، الذي عقد اليوم بالقاعدة البحرية أبو ستة بطرابلس وبحضور رؤساء الأركان النوعية، ومدراء الإدارات الرئيسية للجيش الليبي، النظر وتفعيل العقود القديمة في مجالات التدريب المختلفة، بحسب ما نشرته صفحة الجيش الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من لقاء الحداد مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات.

وحضر لقاء الحداد والسفيرة، الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد، في مقر وزارة الدفاع بطرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية
اقتصاد
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان
ليبيا
مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
رياضة عالمية
رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» آخر تطورات استئناف الدوري الليبي الممتاز.. ...
رياضة محلية
موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا