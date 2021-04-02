الدبيبة يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

من لقاء الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد, 2 إبريل 2021. (صفحة الجيش الليبي على فيسبوك)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع المهندس عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد .

ونشرت صفحة الجيش الليبي على فيسبوك صورة للدبيبة مع الحداد، فيما لم تشر إلى المواضيع التي جرى تداولها خلال اللقاء.

والأربعاء، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مسؤولي الوزارة في العاصمة طرابلس، ضرورة «رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم جيش ليبي قادر على بسط سيادة الدولة، ولاؤه لله ثم للوطن».

الدبيبة يلتقي مسؤولي وزارة الدفاع ويؤكد رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم الجيش

وأجرى الدبيبة، صباح الأربعاء، أول زيارة له إلى مقر ديوان وزارة الدفاع، وعقد لقاء بمديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الحداد، مع الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد آفاق التعاون العسكري بين الجيشين الليبي والفرنسي.

كما ناقش اللقاء، الذي عقد اليوم بالقاعدة البحرية أبو ستة بطرابلس وبحضور رؤساء الأركان النوعية، ومدراء الإدارات الرئيسية للجيش الليبي، النظر وتفعيل العقود القديمة في مجالات التدريب المختلفة، بحسب ما نشرته صفحة الجيش الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من لقاء الحداد مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات.

وحضر لقاء الحداد والسفيرة، الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد، في مقر وزارة الدفاع بطرابلس.