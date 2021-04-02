«مكافحة الأمراض»: 1108 إصابات جديدة بـ«كورونا» وشفاء 424 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 12:08 مساء
أحد الكوادر الطبية بمركز الرصد في درنة، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 424 حالة، في حين توفى 4 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 6480 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1178 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 2964 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 527 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 140 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 69 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 700 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 13 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 88 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 40 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 152 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة 29 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 3 عينات، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 110 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 96 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 256 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 159 ألفًا و980 حالة، منها 9 آلاف و436 نشطة، و147 ألفًا و864 متعافيًّا، و2680 متوفيًّا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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