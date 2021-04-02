«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج أقل من 1.5 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب.

- الرياح قبلية إلى شرقية، تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.