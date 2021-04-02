«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 12:01 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج أقل من 1.5 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب.
- الرياح قبلية إلى شرقية، تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الخليج وبنغازي، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سـرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية
اقتصاد
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان
ليبيا
مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
رياضة عالمية
رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» آخر تطورات استئناف الدوري الليبي الممتاز.. ...
رياضة محلية
موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا