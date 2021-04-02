لافروف يحمّل واشنطن مسؤولية تحويل ليبيا إلى «ثقب أسود»

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بتحويل ليبيا إلى «ثقب أسود» بعد تدخلها العسكري في 2011 بـ«تحمس» خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

جاء ذلك في سياق تعليق لافروف على تصريح نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة لا تشعر بأي عداء تجاه روسيا والصين، وأن جميع خطواتها في سبيل «دعم الديمقراطية» و«حماية حقوق الإنسان»، وذلك خلال مقابلة صحفية، أمس الخميس، مع القناة الأولى الروسية، نقلتها محطة «آر تي».

ودعا إلى تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع، مذكرًا بما آلت إليه الأحداث المأساوية التي مر بها ليبيا والعراق في العقود الماضية.

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وشدد لافروف على أن إحلال الديمقراطية في ليبيا جاء من خلال «قذائف وضربات عسكرية وقتل الزعيم الراحل معمر القذافي على خلفية تصريحات متحمسة لوزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ هيلاري كلينتون».

وأضاف: «النتيجة أن تحولت ليبيا إلى ثقب أسود تتوجه منها إلى الشمال حشود من اللاجئين يعاني منها الاتحاد الأوروبي ولا يعلم كيفية التعامل معها، وإلى الجنوب سيل غير مشروع من الأسلحة والإرهابيين الذين تعاني منهم منطقة الصحراء والساحل».

لافروف يؤكد دعم موسكو لإجراء انتخابات في ليبيا

والأربعاء الماضي، صرح لافروف بأن روسيا ستقدم كل مساعدة لإجراء الانتخابات في ليبيا في عام 2021 بطريقة ترضي جميع القوى السياسية في البلاد.

لكنه أضاف أنه «لا يعرف ما إذا كان الجدول الزمني الموضوع لإجراء الانتخابات الليبية خلاله سيكون واقعيًّا أم لا في ظل الظروف الحالية».

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن قصر «الإليزيه» أنّ الرئيسين، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثوا خلال مؤتمر عبر الفيديو، ملفّات عدّة، أبرزها إيران والوضع في ليبيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وفي ما يتعلّق بالوضع في ليبيا، أعرب ماكرون وميركل عن أملهما في أن يتمكّنا «مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز العملية الانتقالية» في هذا البلد.