التومي يطالب بحملات نظافة واسعة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 11:41 مساء
الجلسة الختامية للملتقى الأول لمسؤولى الشركات العامة لخدمات النظافة بمناطق ليبيا. (بلدية سرت)

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين الصادق التومى ضرورة أن تشرع كافة الشركات من بينها الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت فى القيام بحملات واسعة لنظافة المنطقة في نطاق اختصاصها.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التقى الوزير مع رئيس لجنة الادارة بالشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بشير لأحرش بمقر الوزارة، وذلك على هامش ختام الملتقى الأول لمسؤولى الشركات العامة لخدمات النظافة بمناطق ليبيا.

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وحسب لأحرش فقد جرى بحث عدد من الملفات الادارية والخدمية التى تختص بالشركة بسرت، وأثنى وزير الحكم المحلي على الجهود المبذولة من الشركة رغم ضعف الدعم والامكانيات، كما دار حوار حول المعوقات التى تواجة الشركة في مقدمتها مشكلة تأخر صرف مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت.

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