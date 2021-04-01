تعيين على شلاك أمينًا لديوان مجلس الوزراء

على شلاك أمين ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية. (بوابة الوسط)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تعيين على الطاهر شلاك أمينًا عامًا لديوان مجلس الوزراء. وحسب القرار، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، فقد تقرر معاملة الأمين العام للديوان ماليا كوزير.



وسبق لشلاك أن عمل مهندسًا بقسم مشروعات صندوق الضمان الاجتماعي مصراتة، ومدير لإدارة الخدمات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

والأمين العام الجديد لديوان مجلس الوزراء (48 عامًا) حاصل على دبلوم عالٍ تخصص معادن جمهورية ألمانيا، وبكالوريوس إدارة أعمال في ليبيا.