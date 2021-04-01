الشيباني يبحث مع ممثل «يونيسف» إنشاء مركز لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 06:53 مساء
لقاء وكيل وزارة الداخلية محمد الشيباني مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا. (وزارة الداخلية)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، خلال لقائه مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، عبدالقادر موسى، إنشاء مركز في مدينة مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشيباني استهل اللقاء بشكر «يونيسف» على المساعدات المقدمة للأطفال والفئات المهمشة من المهاجرين، ووعد بتقديم كل التسهيلات خدمة لهذه الفئة خاصة بعد توصيات وتعليمات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والاهتمام بهذه الفئة من المهاجرين بشكل خاص.

وأوضحت الوزارة أن الشيباني استعرض مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» ومديرة برنامجها أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة الأممية في ليبيا بالتعاون مع كل المؤسسات في الدولة، كما «تم الحديث عن المركز المزمع إنشاؤه في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين».

وأضافت الوزارة أن الشيباني أفاد، في نهاية الاجتماع، «بوضع خطة مع كل مكونات الوزارة وجميع الوزارات للعمل على ملف الهجرة خاصة الأطفال والمهاجرين»، كما أفاد الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا بأنهم «يتطلعون إلى التعاون في جميع الأوجه ناحية الأطفال في كل مكان ومهما كانت الجنسية».

لقاء وكيل وزارة الداخلية محمد الشيباني مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا. (وزارة الداخلية)
لقاء وكيل وزارة الداخلية محمد الشيباني مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا. (وزارة الداخلية)
لقاء وكيل وزارة الداخلية محمد الشيباني مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا. (وزارة الداخلية)
لقاء وكيل وزارة الداخلية محمد الشيباني مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا. (وزارة الداخلية)
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