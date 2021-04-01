إطلاق حملة نظافة واسعة بكل البلديات والمناطق اعتبارًا من السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 05:58 مساء
من عمليات النظافة ونقل مخلفات الأضاحي في بنغازي. (أرشيفية: بلدية بنغازي)

أعلنت وزارة الحكم المحلي, مساء اليوم الخميس، إطلاق حملة نظافة واسعة في كل بلديات ومناطق ليبيا اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل الجاري.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الحملة تأتي بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي لشركات الخدمات العامة.

واجتمع، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي مع رؤساء مجالس إدارة 23 شركة للخدمات العامة من مختلف مناطق ليبيا بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

- الدبيبة يطالب شركات الخدمات العامة بالبحث عن طرق مبتكرة للإدارة وإطلاق حملات نظافة موسعة

وخلال الاجتماع طالب الدبيبة، رؤساء مجالس الإدارات بشركات الخدمات العامة بضرورة «الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات؛ لتكون أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق».

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الاجتماع، على أهمية القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدًا كذلك «ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم» وفق مكتبه الإعلامي.

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