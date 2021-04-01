المنفي يناقش مع خبراء اختصاصات وهيكل مفوضية المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 02:59 مساء
لقاء المنفي وخبراء حول ملف المصالحة، 1 أبريل 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس مع عدد من الخبراء مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وتناول اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، اختصاصات المفوضية وهيكلها، وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

وأكد المنفي أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، مشيرا إلى ضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.

ولفت إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، التي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي.

وأمس الأربعاء، شهدت مدينة الزاوية مراسم إطلاق 120 عنصرا تابعا للقيادة العامة، التي شارك فيها نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، حيث أعلن في كلمة، «تدشين مشروع المصالحة الوطنية، وتجاوز جراح الماضي وآلامه».

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