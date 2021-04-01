افتتاح محكمة ونيابة أبوكماش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 10:04 صباحا
مقر محكمة ونيابة أبوكماش الجزئية، 31 مارس 2021، (أمن زوارة)

افتتحت وزيرة العدل حليمة عبدالله ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي محكمة أبوكماش ونيابتها الجزئية.

واستحدثت المحكمة والنيابة بعد زيادة أعددا السكان في منطقة أبوكماش الحدودية، وقد جرى تجهيزها خلال الفترة الماضية حتى الافتتاح أمس الأربعاء، حسب بيان مديرية أمن زوارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وألقى الحافي كلمة، أكد فيها خصوصية أبوكماش كبلدة حدودية، معقبا: «هناك من اعترض في البداية على وجود المحكمة في البلدة، لكن ليعلم الجميع أن وجود منبر للعدالة في أي مكان هو دليل تطور ومظهر حضاري، لأن الناس عندما ترى محكمة ونيابة تشعر بالأمن والأمان، وضعاف النفوس يشعرون بالخوف، فيتحقق الردع العام ويسود الهدوء والاطمئنان في نفوس السكان».

من جانبها، قالت حليمة إن وزارة العدل لم تدخر جهدا ولا وقتا في تذليل الصعاب أمام تأكيد ولاية القضاء الليبي وسيادته على كل ربوع الوطن، مؤكدة استقلال القضاء ودعم القضاء في تحقيق العدل.

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